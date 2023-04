Ibrahimovici kosovar ndihmon Bayernin në fitore, shënon një gol Skuadra e dytë e Bayern Munich ka shënuar fitore ndaj Aubstadt me rezultatin 4 me 2 në javën e 34-të të Ligës Regjonale. Gol në këtë sfidë shënoi edhe futbollisti kosovar, Arjon Ibrahimovic, shkruan Lajmi.net Ibrahimovici kosovar shënoi nga pika e bardhë e penalltisë në minutën e 54’të. Me këtë fitore, Bayerni ll shkon në…