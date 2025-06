I quajti “nomadë”, reagon deputetja Musliu-Shoshi: Në skenën politike, veç Albin Kurti është nomadë

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, i cili mban pozitën e deputetit edhe të kryeministrit në detyrë, ka vazhduar t’i etiketojë deputetët e ish-opozitës.

Duke folur pas dështimit në seancën e 34-të, Kurti i quajti ata “nomadë”, që sipas tij nuk po duan të kenë shtëpi.

Lidhur me këtë ka reaguar deputetja e PDK-së, Ariana Musliu-Shoshi.Ajo është shprehur se në skenën politike, veç Albin Kurti është nomadë.

”Në skenën politike, veç Albin Kurti është nomad! Pa vizion të qëndrueshëm, pa një adresë të përhershme për problemet e qytetarëve dhe pa asnjë përgjegjësi për dështimet e qeverisë së tij.Albini lëviz nga një premtim bosh te tjetri, por realiteti nuk e ndjek. Më tragjikja: në Kosovë nuk ka as pronë, as nuk rrit fëmijë, e as varr nuk ka!”, ka shkruar Musliu-Shoshi.

Kosova ka nevojë për udhëheqje të rrënjosur në të vërtetën JO për udhëtarë politikë që zhduken kur duhet të përgjigjen, ka shtuar ajo.