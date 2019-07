I mbushet kupa Dafina Zeqirit, shpërthen ndaj urryesve

View this post on Instagram

Fakt osht qe i kom do “invisible” balls ma tmdhaja se krejt qata “djem”, mfal “burra” hm mfal jo… “Dh..” qe shkrujt komente absurde edhe sdijn maspari me respektu motrat/ nenen e vet! Sidomos do/do femna? Qe hiq e hiq ma mir vetvetes sja boni kur shkoni edhe komentoni sene palidhje veq pse skeni “balls” me jetu per veten tonde! But SHOUT OUT to all the REAL ONES 🙌🏼 se Muziken dhe performancen e boj per QEFF shkaku juve! Ju Dua