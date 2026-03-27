I mbijetuari i masakrës së Dubravës reagon ndaj ekspozitës në shesh: Turp, ku i morët këto ‘fakte’?
Sadik Zeqiri, i mbijetuar i masakrës së Dubravës, ka reaguar ndaj ekspozitës publike që është vendosur në sheshin e Prishtinës, e ku mes tjerash thuhet se në masakrën e Dubravës, mes të vrarëve kanë qenë 48 shqiptarë të armatosur. Zeqiri ka thënë se në Dubravë s’ka pasur të burgosur të armatosur, dhe se, të gjithë…
Postimi i plotë:
Turp! Po shtrembërohet e vërteta në sheshin e Prishtinës
Historia nuk është lodër që mund ta shtrembëroni me disa tabela të pasakta. A e keni parë çfarë keni shkruar për masakrën e Dubravës?
Si është e mundur të pretendoni se 48 shqiptarë të armatosur dhe 58 civilë janë vrarë në Dubravë? Nga i keni marrë këto “fakte”? Në Serbi?
Në Dubravë nuk ka pasur të burgosur të armatosur. Të gjithë kanë qenë duarthatë dhe të pambrojtur.
E vërteta është kjo: 116 të burgosur shqiptarë janë vrarë, ndërsa ende figuron i zhdukur Ukshin Hoti. Mbi 400 të tjerë janë plagosur.
Kjo nuk është thjesht gabim – është shtrembërim i rëndë i së vërtetës.
Turp për këtë. Edhe një kërkim-falje nuk mjafton.