I dehur sulmon fizikisht motrën, arrestohet një person në Gjakovë
Një person është arrestuar në Gjakovë, pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht motrën e tij derisa ishte në gjendje të dehur. Rasti ka ndodhur më 20 nëntor, rreth orës 01:25, ndërsa i dyshuari është arrestuar nga Policia e Kosovës. Me vendim të prokurorit, ai është dërguar në mbajtje.
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Një person është arrestuar në Gjakovë, pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht motrën e tij derisa ishte në gjendje të dehur.
Rasti ka ndodhur më 20 nëntor, rreth orës 01:25, ndërsa i dyshuari është arrestuar nga Policia e Kosovës.
Me vendim të prokurorit, ai është dërguar në mbajtje.