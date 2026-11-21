Raportohet e zhdukur një vajzë në Prizren
Një vajzë është raportuar e zhdukur në Prizren. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti është raportuar më 20 nëntor, nga një grua e cila ka bërë të ditur se vajza e saj ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e saj. Rasti ka ndodhur në rrugën “Tahir Sinani”, ndërsa Policia ka bërë…
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Një vajzë është raportuar e zhdukur në Prizren.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti është raportuar më 20 nëntor, nga një grua e cila ka bërë të ditur se vajza e saj ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e saj.
Rasti ka ndodhur në rrugën “Tahir Sinani”, ndërsa Policia ka bërë të ditur se është duke u hetuar.
“Rr. Tahir Sinani, Prizren 19.11.2026 – 13:30. Ankuesja më 20.11.2026 ka raportuar se vajza e saj, ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet vend ndodhja e saj. Rasti është duke u hetuar”, thuhet në raport 24-orësh të policisë.