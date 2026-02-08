Hyrja madhështore e Elijonës në dasmë – duket për mrekulli si nuse
Dasma e Elijonës dhe Klodit ka nisur tashmë në Klan Arena duke tërhequr vëmendjen e madhe të publikut.
Nusja duket për mrekulli e veshur me një fustan elegant të bardhë, të dizajnuar nga stilisti i njohur Valdrin Sahiti, duke shkëlqyer në një nga momentet më të veçanta të mbrëmjes.
Ajo bëri që të gjithë t’i kthejnë sytë nga ajo me elegancën dhe mënyrën se si hyri në sallë.
Kreatori i famshëm u përkujdes për dukjen e të gjithë konkurrentëve të tjerë.
Klodi nga ana tjetër u pa me një kostum bardh e zi po ashtu shumë elegant.
Ata i kanë thënë ‘PO’ njëri-tjetrit përpara banorëve, opinionisteve e moderatorëve.
Atmosfera gjithashtu është e zjarrtë nën performancën e Yllka Kuqit.