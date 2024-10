Hovenier: SHBA-ja është e përkushtuar të qëndrojë me të mbijetuarat e dhunës seksuale të kohës të luftës

Tutje ambasadori Hovenier theksoi se SHBA mbështet inciativat që sigurojnë mbrojtjen e të drejtave të viktimave.

”Sot shënuam 25 vjetorin e Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës (QKRMT). SHBA-ja është e përkushtuar të qëndrojë me të mbijetuarat e dhunës seksuale të kohës së luftës dhe të mbështesë iniciativat që sigurojnë mbrojtjen e të drejtave të tyre”. u shpreh Hovenier ne platformën ”X”./Lajmi.net/

Today, we marked the 25th anniversary of the Kosova Rehabilitation Center for Torture Victims (KRCT). The U.S. is committed to standing with survivors of wartime sexual violence and supporting initiatives that ensure their rights are upheld. pic.twitter.com/PENqGY4jQW

