Hovenier pas takimit të Kurtit me O’Brien: Kosova dhe Serbia të përmbushin obligimet e marra në dialog

Hovenier, duke komentuar takimin e sotëm të kryeministrit Kurti dhe Ndihmës Sekretarit amerikan, përmes një postimi në platformënn “X”, tha se ShBA pret nga Kosova dhe Serbia që të përmbushin të gjitha obligimet e marra në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-ja.

Në takimin që pati O’Brien sot me kryeministrin Kurti në Gjermani, tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin rrugën e Kosovës drejt integrimeve euroatlantike.

“SHBA mbështet rrugën e Kosovës drejt integrimeve euroatlantike. Për të ecur përpara, ne kemi nevojë për zbatimin e zotimeve të ndërmjetësuara nga BE-ja, duke përfshirë përparimin urgjent në themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe. Me kryeministrin e Kosovës Kurti sot kam diskutuar hapat pozitivë të nevojshëm”, ka shkruar O’Brien, duke folur për takimin me kryeministrin e Kosovës.

Postimi i plotë:

Pleasure to join Assistant Secretary O’Brien for his productive meeting with PM Kurti. We look to Kosovo and Serbia to fulfill all obligations entered into under the EU-facilitated Dialogue. https://t.co/0Q27NVLFNF

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) April 24, 2024