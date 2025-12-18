HISTORIKE: Drita kualifikohet në fazën Play-Off të Konferencë Ligës

Sport

18/12/2025 23:14

Skuadra kosovare, Drita nuk ka arritur të shkaktoj befasi në Madrid sonte.

Gjilanasit u mposhtën me rezultat 3:0 nga ekipi i La Ligas, Rayo Vallecano në xhiron e 6-të fazës së ligës në Konferencë Ligë, transmeton lajmi.net.

Pjesa e parë u mbyll me rezultat 1:0, në të mirë të spanjollëve me golin e Lejeune në minutën e 33-të.

Në pjesën e dytë, Vallecano shënoi edhe dy gola të tjerë. Fillimisht me Gumbaun në minutën e 66-të dhe pastaj me Pachan në minutën e 83-të.

Përkundër humbjes, skuadra e Dritës shkroi historinë. Ata tashmë edhe zyrtarisht janë kualifikuar në fazën Play-Off të Konferencë Ligës.

Pas 6 ndeshjeve, Drita ka siguruar 8 pikë dhe pozitën e 20-të, që dërgon në fazën tjetër. /lajmi.net/

