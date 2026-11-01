Hiqet konstruksioni i punuar pa leje në rrugën “Rexhep Luci”, Rama: Komuna e Prishtinës punon edhe të dieleve
Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se e kanë larguar një konstruksion të punuar pa leje. Ai ka thënë se Komuna e Prishtinës punon edhe të dieleve, “Shprehja e njohur “Le t’vijnë punëtorët të dillen se Inspekcioni është në pushim” nuk vlen në Prishtinë. Kryeqyteti Prishtina punon edhe t’dilleve. Konstruksioni pa leje…
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Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se e kanë larguar një konstruksion të punuar pa leje.
Ai ka thënë se Komuna e Prishtinës punon edhe të dieleve,
“Shprehja e njohur “Le t’vijnë punëtorët të dillen se Inspekcioni është në pushim” nuk vlen në Prishtinë. Kryeqyteti Prishtina punon edhe t’dilleve. Konstruksioni pa leje në rrugën “Rexhep Luci” u hoq. Shëndet”, ka shkruar Rama në Facebook. /Lajmi.net/
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