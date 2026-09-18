Hill në mbrojtje të Thaçit: Ishte një personalitet dhe tepër i pjekur për moshën që kishte – nuk besoj se ai është përfshirë në krime

Ish-i dërguari i SHBA-ve në Kosovë, Christopher Hill në një intervistë në Klan News ka komentuar dënimin me burg për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Hill e vlerësoi lartë figurën e ish-presidnetit të Kosovës Hashim Thaçit, duke thënë se ai ishte një komandant i zoti dhe shumë i pjekur për moshën që kishte. Hill…

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18/09/2026 17:36

Ish-i dërguari i SHBA-ve në Kosovë, Christopher Hill në një intervistë në Klan News ka komentuar dënimin me burg për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Hill e vlerësoi lartë figurën e ish-presidnetit të Kosovës Hashim Thaçit, duke thënë se ai ishte një komandant i zoti dhe shumë i pjekur për moshën që kishte.

Hill theksoi se nuk e beson se Thaçi është përfshirë në vepra të paligjshme.

“Hashim Thaçi ishte një personalitet dhe tepër i pjekur për moshën që kishte. Thaçi ishte e kuptoi se Kosova duhet të ishte në një pozitë më të mirë dhe e kam vlerësuar gjithmonë atë. Unë nuk e besoj se ai është përfshirë në krime”, tha ai.

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