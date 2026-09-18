Nga Hannoveri në Prishtinë, zgjidhja PrishtinaTicket
Kur vjen koha për të udhëtuar drejt Kosovës, zgjedhja e duhur bën diferencën. Me PrishtinaTicket, fluturimet direkte nga Hannoveri në Prishtinë realizohen çdo të mërkurë dhe të shtunë, duke ju dhënë mundësinë të organizoni udhëtimin sipas planeve tuaja. Me një rezervim të shpejtë dhe një shërbim të menduar për rehatinë e pasagjerëve, ju udhëtoni pa…
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Kur vjen koha për të udhëtuar drejt Kosovës, zgjedhja e duhur bën diferencën. Me PrishtinaTicket, fluturimet direkte nga Hannoveri në Prishtinë realizohen çdo të mërkurë dhe të shtunë, duke ju dhënë mundësinë të organizoni udhëtimin sipas planeve tuaja.
Me një rezervim të shpejtë dhe një shërbim të menduar për rehatinë e pasagjerëve, ju udhëtoni pa shqetësime. Në çdo biletë përfshihen ulësja e rezervuar, check-in falas dhe bagazh deri në 20 kg.
Qoftë për të kaluar kohë me familjen, për një fundjavë në Kosovë apo për angazhime pune, kjo linjë ju ofron një mënyrë praktike dhe efikase për të mbërritur në destinacion.
PrishtinaTicket ju ofron gjithashtu fluturime drejt mbi 25 destinacioneve evropiane, duke ju mundësuar të udhëtoni lehtë në çdo periudhë të vitit.
Rezervoni biletën tuaj sot dhe lëreni udhëtimin të fillojë me PrishtinaTicket.
Si ta rezervoni biletën tuaj? Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.
Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
🇱🇺 +35220334188
🇩🇪 +49 7621 9165 313
🇨🇭 +41 61 510 06 86
🇽🇰 +383 49 200 286
🇸🇪 +46 470 580 944
🇸🇮 +386 47 774 141
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
Udhëtoni sigurtë me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre./Lajmi.net/