Konjufca pret ambasadorin e ri të Belgjikës në Kosovë

Zëvendëskryeministri i parë dhe ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, ka pritur në takim njoftues ambasadorin e ri të Mbretërisë së Belgjikës në Kosovë, Arnaud Dusaucy. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Konjufca e ka uruar ambasadorin Dusaucy për fillimin e mandatit dhe i ka dëshiruar sukses në…

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18/09/2026 17:54

Zëvendëskryeministri i parë dhe ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, ka pritur në takim njoftues ambasadorin e ri të Mbretërisë së Belgjikës në Kosovë, Arnaud Dusaucy.

Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Konjufca e ka uruar ambasadorin Dusaucy për fillimin e mandatit dhe i ka dëshiruar sukses në detyrën e tij.

Gjatë takimit janë vlerësuar marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Belgjikës, si dhe mbështetja e vazhdueshme e Belgjikës për Kosovën.

Palët kanë diskutuar edhe për thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve bilaterale, me theks në bashkëpunimin politik dhe ekonomik.

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