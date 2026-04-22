Haziri për Kurtin: Po e çon qëllimisht vendin drejt zgjedhjeve të reja, e ka ndryshuar vetëm formën dhe metodën

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike e Kosovës, Lutfi Haziri, ka deklaruar se kryeministri Albin Kurti po e çon vendin drejt zgjedhjeve të reja. Sipas Hazirit, vendi rrezikon të shkojë në disa palë zgjedhje për shkak të veprimeve të Kurtit, për të cilat ai tha se janë të qëllimshme. “Kurti po e ndryshon vetëm formën dhe metodën.…

22/04/2026 12:54

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike e Kosovës, Lutfi Haziri, ka deklaruar se kryeministri Albin Kurti po e çon vendin drejt zgjedhjeve të reja.

Sipas Hazirit, vendi rrezikon të shkojë në disa palë zgjedhje për shkak të veprimeve të Kurtit, për të cilat ai tha se janë të qëllimshme.

“Kurti po e ndryshon vetëm formën dhe metodën. Vitin e kaluar u pozicionua për kryetar të Kuvendit dhe e çoi vendin në zgjedhje. Sivjet, për çështjen e presidentit, po synon të shkaktojë zgjedhje dhe të arrijë qëllimin e tij. Por ne duam t’i shmangim zgjedhjet, sepse herën tjetër mund të vijë një kryeministër tjetër…”, u shpreh Haziri në RTV21.

Ai shtoi se ideja për një figurë konsensuale për president ka dështuar, pasi sipas tij Kurti nuk ka paraqitur asnjë propozim konkret.

Sipas Hazirit, Kurti do të duhej të ofronte zgjidhje që do ta thyenin këtë cikël të mbyllur krizash politike.

Këto komente ai i bëri pas mbledhjes së Komisionit për Punë të Jashtme.

Haxhiu kritikon Fatos Gecin: Deklarata e tij është...

Deklarata e Gecit, deputetja e PDK-së: E kanë...

Kurti u shkroi në WhatsApp, deputetja e PDK’së:...

Kurti: Shteti nuk do të tolerojë degradimin e natyrës