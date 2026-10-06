Haziri: Dje ra perdja e fundit e fytyrës së këtij pushteti, u rrahën pamëshirshëm veteranët e UÇK-së

Organizatori i protestës “Jo në emrin tim!”, Çlirim Haziri, ka kritikuar ashpër veprimet e Policisë gjatë protestës së djeshme në Prishtinë. Në fjalën e tij para protestuesve, Haziri tha se ajo që ndodhi gjatë protestës, sipas tij, zbuloi “fytyrën e vërtetë” të pushtetit. “Motra e vëllezër, qytetarë të lënduar por të pathyeshëm, qytetarë të qëndresës.…

Lajme

06/10/2026 12:41

Organizatori i protestës “Jo në emrin tim!”, Çlirim Haziri, ka kritikuar ashpër veprimet e Policisë gjatë protestës së djeshme në Prishtinë.

Në fjalën e tij para protestuesve, Haziri tha se ajo që ndodhi gjatë protestës, sipas tij, zbuloi “fytyrën e vërtetë” të pushtetit.

“Motra e vëllezër, qytetarë të lënduar por të pathyeshëm, qytetarë të qëndresës. Dita e djeshme zbuloi fytyrën e vërtetë të këtij pushteti. Dje ra edhe perdja e fundit, rinia e këtij vendi hodhi fishekzjarre në shenjë proteste, por përgjigjen që e mori nga shteti ynë ishte shkopi i hekurt i pushtetit”, tha Haziri.

Ai pretendoi se gjatë protestës u lënduan qytetarë dhe u goditën familjarë të dëshmorëve, ndërsa akuzoi kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, dhe ministrin në detyrë të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, se kanë dhënë urdhër për veprimet policore.

“Me urdhër të Albin Kurtit e Xhelal Sveçlës, dje u gjakosën sheshet e Prishtinës, u rrahën qytetarët e u goditën familjarët e dëshmorëve, por më e dhimbshmja, turpi më i rëndë që ka parë ndonjëherë faqja e dheut, u rrahën pamëshirshëm veteranët e UÇK-së”, tha ai. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 6, 2026

Dërguti: Protestuesit e kanë kuptuar drejtë vendimin e 16 shtatorit, UÇK...

October 6, 2026

Rexhepi pas incidentit në Kuvend:Ata nuk e kanë në objektivë dhe...

October 6, 2026

Kuvendi mblidhet në seancë plenare në orën 14:00

October 6, 2026

Policia mbi kulmin e Qeverisë e në çdo anë të Kuvendit-...

October 6, 2026

Haziri u bën thirrje protestuesve: Mos gjuani mjete piroteknike në drejtim...

October 4, 2026

​“Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën...

Lajme të fundit

Dërguti: Protestuesit e kanë kuptuar drejtë vendimin e...

Rexhepi pas incidentit në Kuvend:Ata nuk e kanë...

Kuvendi mblidhet në seancë plenare në orën 14:00

Policia mbi kulmin e Qeverisë e në çdo...