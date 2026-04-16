Haxhiu pret në takim lamtumirës Ambasadorin e Arabisë Saudite
Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, priti sot në takim lamtumirës Ambasadorin jorezident të Mbretërisë së Arabisë Saudite për Republikën e Kosovës, Faisal Ghazi Ismail Hifzi.
Kjo me rastin e përfundimit të mandatit të tij diplomatik.
Në takim u vlerësuan marrëdhëniet e mira ndërmjet dy vendeve, si dhe mbështetja e vazhdueshme që Arabia Saudite i ka dhënë Republikës së Kosovës ndër vite.
Palët riafirmuan përkushtimin për thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit në fusha me interes të ndërsjellë, përfshirë zhvillimin ekonomik, investimet dhe partneritetin ndërinstitucional.