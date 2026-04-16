Haxhiu pret në takim lamtumirës Ambasadorin e Arabisë Saudite

Lajme

16/04/2026 16:32

Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, priti sot në takim lamtumirës Ambasadorin jorezident të Mbretërisë së Arabisë Saudite për Republikën e Kosovës, Faisal Ghazi Ismail Hifzi.

Kjo me rastin e përfundimit të mandatit të tij diplomatik.

Në takim u vlerësuan marrëdhëniet e mira ndërmjet dy vendeve, si dhe mbështetja e vazhdueshme që Arabia Saudite i ka dhënë Republikës së Kosovës ndër vite.

Palët riafirmuan përkushtimin për thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit në fusha me interes të ndërsjellë, përfshirë zhvillimin ekonomik, investimet dhe partneritetin ndërinstitucional.

Artikuj të ngjashëm

April 16, 2026

Prokuroria deklarohet për tragjedinë me tri viktima në Malishevë

April 16, 2026

​“I gatshëm vetëm si zgjidhje e fundit” – Hoti flet për...

April 16, 2026

Arrestohet për bixhoz një polic në Shtërpcë – IPK jep detaje

April 16, 2026

Tragjedia në Malishevë ku humbën jetën tre persona, Krasniqi: Nuk dihet...

April 16, 2026

Aksident i rëndë në Itali, humb jetën një person – shoferi...

April 16, 2026

Çfarë e pret NATO-n?

Lajme të fundit

Prokuroria deklarohet për tragjedinë me tri viktima në Malishevë

​“I gatshëm vetëm si zgjidhje e fundit” –...

Arrestohet për bixhoz një polic në Shtërpcë – IPK jep detaje

Tragjedia në Malishevë ku humbën jetën tre persona,...