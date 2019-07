Haxhiu: Haradinaj s’po e kupton që nuk është më kryeministër, ai s’ka të drejtë t’i drejtohet Kushtetueses

Ajo shkruan se ky është një veprim skandaloz.

Haxhiu shkruan:

Haradinaj si duket nuk po e kupton që më nuk është kryeministër dhe duhet të largohet nga kryeministria, ai dhe ish ministrat e tij.

Sot, tha që do t’i drejtohem Gjykatës Kushtetuese për ta pyetur se çfarë vendimesh ka të drejtë të marr. Ky nuk po e kupton ose nuk po do ta kuptoj që nuk është kryeministër dhe as nuk ka të drejtë ti drejtohet Gjykatës Kushtetuese, le ta sheh nenin 113 të Kushtetutës i cili specifikon jurisdiksionin dhe palët e autorizuara pranë GJK.

Si erdhi, filloi me skandale dhe e përfundoi mandatin me skandale!