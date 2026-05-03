Haxhiu bën homazhe në 27-vjetorin e masakrës në Bukosh

Ushtruesja e detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, bëri sot homazhe në 27-vjetorin e masakrës në Bukosh. Më pas, u.d. Presidentja Haxhiu bën homazhe te shtatorja e heroit Besim Ndrecaj, në Therandë. Ndryshe, sot mbushen 27 vjet nga masakra në Bukosh të Suharekës, ku ranë 25 martirë më 3 maj 1999./rtk

03/05/2026 11:44

