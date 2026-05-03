Greqia mbulohet nga bora, temperaturat deri -1 gradë
Greqia po përjeton muajin Maj që të kujton dimrin pas pushtimit të të ftohtit që solli borë në male, shi në shumë zona dhe erëra të forta në Egje.
Duke filluar nga nesër, moti i keq do t’ia lërë vendin një pamjeje krejtësisht të ndryshme, me temperaturat që do të rriten ndjeshëm dhe do të kalojë 27 gradë Celsius gjatë javës.
Për shkak të reshjeve të borës në Parnitha, trafiku i automjeteve është pezulluar nga lartësia e teleferikut.
Pamja është jashtëzakonisht dimërore dhe megjithëse kalendari shënon 3 maj, moti nuk i ngjan aspak pranverës, raporton Topchannel.
E njëjta skenë është edhe në Parnassos. Peizazhi është magjepsës, por nuk i ngjan aspak pranverës, pasi gjithçka është e mbuluar me borë, nga rruga deri te pemët, të cilat janë veshur me të bardha.
Kushtet dimërore janë gjithashtu në Akai, me qendrën e skive në Kalavrita, megjithëse të mbyllur, e cila është plot me borë, temperatura është në -1 gradë Celsius.
Ata që ishin në zonën e Kalavrytës këtë fundjavë të 1 Majit, megjithëse nuk do ta kishin menduar se do të përballeshin me borë, u ngjitën në qendrën e skive për të shijuar peizazhin e rrallë.
Borë ra edhe në Ziria në malin Korinth, duke krijuar një skenë të pazakontë për këtë sezon.
Nga fshatrat e Trikalës e më lart, rruga ka shumë borë, dhe shoferët duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm, sepse rruga është e rrëshqitshme.
Zinxhirët e dëborës janë të nevojshëm nga disa pika. Rajoni i Peloponezit u sigurua që të hapte rrugët dhe të hidhte kripë.
Borë ka rënë edhe në Pelion me termometrin në 0 gradë Celsius, ndërsa ata që përpiqen të lëvizin më lart se Hania (Kretë), drejt zonës së resortit të skive, këshillohet të kenë zinxhirë dëbore në makinat e tyre.