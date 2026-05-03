Haxhiu në përvjetorin e masakrës në Bukosh: Krimet në Kosovë ishin pjesë e spastrimit etnik dhe gjenocidit
Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka deklaruar se krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë nuk ishin të izoluara, por pjesë e një fushate të organizuar të spastrimit etnik dhe gjenocidit nga Serbia.
Këto komente ajo i bëri gjatë përkujtimit të 27-vjetorit të masakrës në fshatin Bukosh, ku më 3 maj 1999 u vranë 25 civilë shqiptarë.
Haxhiu rikujtoi se viktimat, burra dhe djem të moshave të ndryshme, u ndanë me forcë nga familjet e tyre gjatë dëbimit dhe më pas u pushkatuan pranë një objekti shkollor.
Ajo theksoi se këto krime nuk ndodhën në rrethana lufte të drejtpërdrejtë, por ishin akte të qëllimshme ndaj civilëve të pambrojtur.
Sipas saj, çlirimi i Kosovës erdhi si rezultat i rezistencës së popullit, luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe mbështetjes ndërkombëtare, ndërsa sot mbetet e domosdoshme që të sigurohet drejtësi për viktimat. Haxhiu theksoi se ende ka shumë krime të luftës që nuk janë hetuar dhe gjykuar, duke shtuar se një nga pengesat kryesore është mungesa e bashkëpunimit nga Serbia për dorëzimin e të dyshuarve.
Ajo u bëri thirrje institucioneve të drejtësisë që të vazhdojnë angazhimin për hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve të luftës, duke theksuar se familjet e viktimave vazhdojnë të kërkojnë drejtësi.
“Andaj, përkundër faktit që së fundi ka pasur përparime në këtë drejtim, kaq shumë krime të kryera në Kosovë nga Serbia që mbeten pa drejtësi. Prandaj, u bëjmë thirrje institucioneve të drejtësisë që të vazhdojnë punën, angazhimin, hetimin dhe ndjekjen penale, si dhe gjykimin e kriminelëve të luftës”, tha Haxhiu.