Haradinaj uron kadetët e rinj që iu bashkuan sot Policisë së Kosovës Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka thënë se Policia e Kosovës me shërbimin e tyre na nderon çdo ditë. Kështu ka thënë Haradinaj me rastin e diplomimit të gjeneratës së 59 të Policisë së Kosovës. “Policia e Kosovës është krenaria jonë! Me shërbimin e tyre na nderon çdo ditë. Rrugëtim…