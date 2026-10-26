Haradinaj: Pushteti i ri në Serbi mund të jetë po aq i rrezikshëm për Kosovën sa ai i vjetri
Ramush Haradinaj nga Aleanca ka qenë i ftuar në “Pressing” të T7, të hënën. Ai ka komentuar zgjedhjet në Serbi, ku tha se fituesit e zgjedhjeve janë po aq të këqij sa ish-pushteti serb. Madje, Haradinaj sheh rrezik që bota do ia jep një mundësi pushtetit të ri në Serbi dhe kjo do jetë rrezik…
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Ramush Haradinaj nga Aleanca ka qenë i ftuar në “Pressing” të T7, të hënën.
Ai ka komentuar zgjedhjet në Serbi, ku tha se fituesit e zgjedhjeve janë po aq të këqij sa ish-pushteti serb.
Madje, Haradinaj sheh rrezik që bota do ia jep një mundësi pushtetit të ri në Serbi dhe kjo do jetë rrezik për Kosovën.
“Unë i shoh të rrezikshëm që këta që kanë fitu, po aq të rrezikshëm se ata që ishin. Por ata që ishin e kishin një kategorizim sit të këqij, tash këta një pjesë e botës i sheh këta si të mirë, do të ju jep një mundësi dhe kjo do të jetë një rrezik për Kosovën:”, ka thënë ai.