Haradinaj për Rrahman Jasharajn: S’ka pasë njeri ma të zorshëm, e di çka kam hekë Ish-kryeministri i vendit dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj ka kritikuar Qeverinë Kurti për betejën që e ka hapur me grevistët, e veçanërisht me kryetarin e këshillit grevist, Rrahman Jasharaj, i cili së fundmi është sulmuar edhe fizikisht. Haradinaj, i cili si kryeministër ishte përballur me Jasharajn në vitin 2019, kur…