Haradinaj në Ditën e Përkujtimit: Kosova mirënjohëse për SHBA-të dhe sakrificën për liri

25/05/2026 19:53

Ramush Haradinaj, ka përkujtuar Ditën e Përkujtimit (Memorial Day), duke nderuar burrat dhe gratë e forcave të armatosura amerikane që kanë dhënë jetën në shërbim të lirisë.

Haradinaj thekson se Kosova e kujton me mirënjohje të thellë mbështetjen e qëndrueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rrugën e saj drejt lirisë dhe pavarësisë.

Sipas tij, liria e Kosovës është e lidhur ngushtë me historinë dhe sakrificën e përbashkët me SHBA-të.

“Liria dhe pavarësia jonë do të jenë gjithmonë të lidhura me këtë histori të përbashkët,” thuhet në mesazhin e tij, të shoqëruar me simbolikën”, thuhet në njoftimin e Aleancës.

