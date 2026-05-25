Haradinaj në Ditën e Përkujtimit: Kosova mirënjohëse për SHBA-të dhe sakrificën për liri
Ramush Haradinaj, ka përkujtuar Ditën e Përkujtimit (Memorial Day), duke nderuar burrat dhe gratë e forcave të armatosura amerikane që kanë dhënë jetën në shërbim të lirisë. Haradinaj thekson se Kosova e kujton me mirënjohje të thellë mbështetjen e qëndrueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rrugën e saj drejt lirisë dhe pavarësisë.
Ramush Haradinaj, ka përkujtuar Ditën e Përkujtimit (Memorial Day), duke nderuar burrat dhe gratë e forcave të armatosura amerikane që kanë dhënë jetën në shërbim të lirisë.
Haradinaj thekson se Kosova e kujton me mirënjohje të thellë mbështetjen e qëndrueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rrugën e saj drejt lirisë dhe pavarësisë.
Sipas tij, liria e Kosovës është e lidhur ngushtë me historinë dhe sakrificën e përbashkët me SHBA-të.
“Liria dhe pavarësia jonë do të jenë gjithmonë të lidhura me këtë histori të përbashkët,” thuhet në mesazhin e tij, të shoqëruar me simbolikën”, thuhet në njoftimin e Aleancës.