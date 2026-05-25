Gërvalla: Sundimi i ligjit është shtylla që e mban shtetin në këmbë

Ministrja në detyrë e Drejtësisë, Donika Gërvalla, ka deklaruar se sundimi i ligjit është shtylla kryesore që e mban shtetin në këmbë. Këtë deklaratë Gërvalla e bëri pas vizitës në Prokurorinë Themelore në Gjakovë, ku është pritur nga kryeprokurori Enis Gashi. Sipas saj, gjatë takimit është diskutuar për funksionimin institucional të sistemit prokurorial, si dhe…

Lajme

25/05/2026 20:00

Ministrja në detyrë e Drejtësisë, Donika Gërvalla, ka deklaruar se sundimi i ligjit është shtylla kryesore që e mban shtetin në këmbë.

Këtë deklaratë Gërvalla e bëri pas vizitës në Prokurorinë Themelore në Gjakovë, ku është pritur nga kryeprokurori Enis Gashi.

Sipas saj, gjatë takimit është diskutuar për funksionimin institucional të sistemit prokurorial, si dhe për sfidat në garantimin e efikasitetit dhe koordinimit në trajtimin e lëndëve.

Gërvalla ka theksuar se pakoja prej pesë ligjeve, funksionalizimi i Byrosë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme, si dhe procesi i Vetingut, përbëjnë bazën kryesore për forcimin e integritetit dhe konsolidimin e sistemit të drejtësisë.

Ajo ka nënvizuar se ky proces kërkon bashkëpunim të ngushtë ndërinstitucional, si element thelbësor për rritjen e efikasitetit dhe forcimin e besimit në sundimin e ligjit.

“Kur drejtësia zbatohet pa përjashtim, shteti nuk deklarohet i fortë, por bëhet i fortë”, ka shkruar Gërvalla në një postim në Facebook.

Artikuj të ngjashëm

May 25, 2026

Oda e Avokatëve i përgjigjet sërish Supremes: Vonesat në paraburgim ekzistojnë...

May 25, 2026

Gjykata Supreme i kundërpërgjigjet Odës së Avokatëve: Pretendimet për vonesa në...

May 25, 2026

Haradinaj në Ditën e Përkujtimit: Kosova mirënjohëse për SHBA-të dhe sakrificën...

May 25, 2026

Ebola lajmërohet në Itali, autoritet thirrje për kujdes

May 25, 2026

“Dy persona humbën jetën”, Petrit Kllokoqi flet për sfidat në rrugën...

May 25, 2026

Xi e shpërblen Vuçiqin me “Medaljen e Miqësisë” gjatë vizitës së...

Lajme të fundit

Oda e Avokatëve i përgjigjet sërish Supremes: Vonesat...

Gjykata Supreme i kundërpërgjigjet Odës së Avokatëve: Pretendimet...

Dalin në shitje biletat për ndeshjen Kosovë – Andorrë

Haradinaj në Ditën e Përkujtimit: Kosova mirënjohëse për...