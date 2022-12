​Haradinaj kujton Senatorin Bob Dole: Rruga jonë deri tek liria identifikohet me emrin e tij Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj ka kujtuar Senatorin amerikan, Bob Dole në një-vjetorin e vdekjes. Haradinaj ka thënë rruga e Kosovës deri tek liria identifikohet me Senatorin Dole, i pari që njohu luftën e drejtë dhe të paalternativë të UÇK-së. “Shqiptarët përgjithësisht, veçmas Kosova, nuk do të ishin këto që…