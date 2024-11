Hamza numëron “dështimet“ e Kurtit: “Skandale, afera në rezerva shtetërore, Qeveria injoron Kuvendin“

Kandidati për kryeministër i PDK-së, Bedri Hamza, ka folur për siç ai ka thënë dështimet e Qeverisë Kurti.

Hamza i ka përmendur dështimet e Kurtit, duke filluar nga ekonomia, asnjë njohje, shkelje të ligjit e Kushtetutës, skandale e afera në energji.

“T’ish kurthu veç autostradat ish kon ma e lehtë, por janë kurthu shumë sene. Është kurthu ekonomia, nuk është në gjendje të mirë, në diplomaci asnjë njohje asnjë anëtarësim, në rend dhe ligj, shkelje e ligjit shkelje e kushtetutës, skandale, afera në energji, rezerva shtetërore, kontrata njëburimore. Kjo është një mungesë e planifikimit, transparencës, llogaridhënies. Demokracia, ka pas vend me u përmirësu, por nuk ka ndodh që Qeveria me injoru deri në atë masë Kuvendin që mos me shku as mu përgjigj në pyetjet e deputetëve”, tha ai në emisionin ‘Pressing’ në T7.