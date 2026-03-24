Gruda: VV-ja ka dëshiruar një president militant partiak

24/03/2026 23:24

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Përparim Gruda, ka drejtuar kritika ndaj Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), duke e akuzuar se synon një president të kontrolluar politikisht dhe të varur nga partia në pushtet.

Në Debat Plus, Gruda deklaroi se Vetëvendosje po synon një figurë që është plotësisht në shërbim të saj.

“Këta kanë dashtë president më shumë se kaq (se presidentja Vjosa Osmani). Më shumë se ua cakton datën e zgjedhjeve. Që është në diktatin e plotë, që është militant partiak, i instaluar në zyrën e kreut të shteti. Kjo është e keqja. Se të gjithë ne po e kuptojmë ku po shkojmë. Prandaj duhet me ndalë”, ka thënë Gruda.

