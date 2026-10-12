Gruda: Pas 16 shtatorit partitë duhet të kishin vetëdije tjetër kombëtare

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Përparim Gruda, ka thënë se pas 16 shtatorit kishte pritur një qasje tjetër të partive politike ndaj çështjes së Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës. Në Debat Plus, Gruda ka deklaruar se kishte pritur që partitë politike ta vendosnin këtë çështje mbi interesat partiake dhe të kontribuonin në…

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12/10/2026 21:00

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Përparim Gruda, ka thënë se pas 16 shtatorit kishte pritur një qasje tjetër të partive politike ndaj çështjes së Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës.

Në Debat Plus, Gruda ka deklaruar se kishte pritur që partitë politike ta vendosnin këtë çështje mbi interesat partiake dhe të kontribuonin në miratimin e ligjit.

“Unë jam i befasuar me këtë mungesë të vetëdijes kombëtare. Ku u vu mandej ligji në peshore, me një pozicion politik”, ka deklaruar Gruda.

Ai ka thënë se kishte menduar që pas 16 shtatorit, diskutimet për pozitat politike, zgjedhjet dhe zgjedhjen e presidentit nuk do të mbizotëronin ndaj çështjes së ligjit.

Gruda ka theksuar se, sipas tij, ligji u miratua falë qëndrimit të PDK-së dhe vendosmërisë së qytetarëve.

“Megjithatë e tejkaluam atë. Dhe ne e tejkaluam, sepse duhet ta kalonim ligjin. Ligjin e ka kaluar qëndrimi i PDK-së dhe vendosmëria e qytetarëve”, ka thënë ai.

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