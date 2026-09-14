Gruda paralajmëron kontestimin e Qeverisë Kurti në Kushtetuese: Nesër dorëzojmë kërkesën
Përparim Gruda, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, paralajmëroi se nesër do të kontestojnë në Gjykatën Kushtetuese vendimin për zgjedhjen e Qeverisë Kurti. “Nesër në mëngjes do të deponojmë kërkesën e re ku do të kontestojmë vendimin për zgjedhjen e Qeverisë së Kosovës”, tha Gruda në Pressing. “Nesër në orën 09:00 do të kemi një…
Lajme
Përparim Gruda, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, paralajmëroi se nesër do të kontestojnë në Gjykatën Kushtetuese vendimin për zgjedhjen e Qeverisë Kurti.
“Nesër në mëngjes do të deponojmë kërkesën e re ku do të kontestojmë vendimin për zgjedhjen e Qeverisë së Kosovës”, tha Gruda në Pressing.
“Nesër në orën 09:00 do të kemi një konferencë për media pranë Gjykatës Kushtetuese, do të kontestojmë vendimin për zgjedhjen e qeverisë së Albin Kurtit, dhe do të kontesojmë çdo vendim që del nga ky kuvend i themeluar në këtë rrugë”, paralajmëroi Gruda.