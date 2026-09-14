Gruda paralajmëron kontestimin e Qeverisë Kurti në Kushtetuese: Nesër dorëzojmë kërkesën

Përparim Gruda, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, paralajmëroi se nesër do të kontestojnë në Gjykatën Kushtetuese vendimin për zgjedhjen e Qeverisë Kurti. “Nesër në mëngjes do të deponojmë kërkesën e re ku do të kontestojmë vendimin për zgjedhjen e Qeverisë së Kosovës”, tha Gruda në Pressing. “Nesër në orën 09:00 do të kemi një…

Lajme

14/09/2026 21:35

Përparim Gruda, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, paralajmëroi se nesër do të kontestojnë në Gjykatën Kushtetuese vendimin për zgjedhjen e Qeverisë Kurti.

“Nesër në mëngjes do të deponojmë kërkesën e re ku do të kontestojmë vendimin për zgjedhjen e Qeverisë së Kosovës”, tha Gruda në Pressing.

“Nesër në orën 09:00 do të kemi një konferencë për media pranë Gjykatës Kushtetuese, do të kontestojmë vendimin për zgjedhjen e qeverisë së Albin Kurtit, dhe do të kontesojmë çdo vendim që del nga ky kuvend i themeluar në këtë rrugë”, paralajmëroi Gruda.

Artikuj të ngjashëm

September 14, 2026

Përparim Gruda akuzon Armend Mujën se gënjeu publikisht për analizat e...

September 14, 2026

LVV reagon pas tërheqjes së Sejdiut: U arrit marrëveshja, por u bllokua

September 14, 2026

Gruda: E respektoj Bekim Sejdiun si intelektual, por Kurti atë e...

September 14, 2026

Mushkolaj: Një ish-gjyqtar i Kushtetueses të bëhej pjesë e kësaj loje,...

September 13, 2026

Trump thotë se do t’i heqë të gjitha tarifat për uiskin...

September 11, 2026

Trump: 11 shtatori nuk harrohet kurrë

Lajme të fundit

Përparim Gruda akuzon Armend Mujën se gënjeu publikisht...

LVV reagon pas tërheqjes së Sejdiut: U arrit marrëveshja, por u bllokua

Gruda: E respektoj Bekim Sejdiun si intelektual, por...

Mushkolaj: Një ish-gjyqtar i Kushtetueses të bëhej pjesë...