Lushtaku: Në rast sulmi, duhet të jemi të gatshëm ta mbrojmë Republikën dhe atdheun në çdo rrethanë

Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku është shprehur se Kosova duhet të jetë e gatshme ta mbrojë Republikën dhe atdheun në çdo rrethanë. “Ajo që kam dashur të them është e qartë: në rast sulmi, ne duhet të jemi të gatshëm ta mbrojmë Republikën dhe atdheun, në çdo rrethanë”, u shpreh deputeti përmes një postimi në…

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14/09/2026 21:47

Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku është shprehur se Kosova duhet të jetë e gatshme ta mbrojë Republikën dhe atdheun në çdo rrethanë.

“Ajo që kam dashur të them është e qartë: në rast sulmi, ne duhet të jemi të gatshëm ta mbrojmë Republikën dhe atdheun, në çdo rrethanë”, u shpreh deputeti përmes një postimi në Facebook.

Më poshtë postimi i plotë:

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