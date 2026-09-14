Lushtaku: Në rast sulmi, duhet të jemi të gatshëm ta mbrojmë Republikën dhe atdheun në çdo rrethanë
Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku është shprehur se Kosova duhet të jetë e gatshme ta mbrojë Republikën dhe atdheun në çdo rrethanë. “Ajo që kam dashur të them është e qartë: në rast sulmi, ne duhet të jemi të gatshëm ta mbrojmë Republikën dhe atdheun, në çdo rrethanë”, u shpreh deputeti përmes një postimi në…
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Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku është shprehur se Kosova duhet të jetë e gatshme ta mbrojë Republikën dhe atdheun në çdo rrethanë.
“Ajo që kam dashur të them është e qartë: në rast sulmi, ne duhet të jemi të gatshëm ta mbrojmë Republikën dhe atdheun, në çdo rrethanë”, u shpreh deputeti përmes një postimi në Facebook.
Më poshtë postimi i plotë: