Greqia drejt zgjedhjeve të parakohshme

Në zgjedhjet e përgjithshme që do të mbahen të dielën më 7 korrik në Greqi, qytetarët do të zgjedhin deputetët e periudhës së re pas krizës ekonomike dhe memorandumeve.

Rreth 10 milionë votues të regjistruar do të votojnë të dielën në 21.478 vendvotime në 59 zona zgjedhore, raporton Anadolu Agency (AA).

Në zgjedhjet e tërhequra rreth 4 muaj përpara me vendimin për zgjedhje të parakohshme nga kryeministri Alexis Tsipras do të marrin pjesë 20 parti politike, të cilat sipas sistemit zgjedhor në vend për kalimin e pragut zgjedhor 3 për qind do të garojnë për 300 vendet e Parlamentit.

Partia që del e para në zgjedhje sipas sistemit zgjedhor me qëllim për të lehtësuar formimin e qeverisë do të fitojë të drejtën e 50 deputetëve më shumë.

Zgjedhjet, pas shumë kohësh mbahen për herë të parë në stinën e verës

Në zgjedhjet të cilat që prej vitit 1928 mbahen për herë të parë në muajt e verës, parashikohet që temperaturat të dielën të jenë mbi 35 gradë celsius gjë e cila rrit edhe shqetësimet për një pjesëmarrje të ulët.

Sipas sondazheve të fundit, gara e zgjedhjeve do të zhvillohet mes të majtës SYRIZA e udhëhequr nga Tsipras dhe kundërshtari i qendrës së djathtë në opozitën kryesore Demokracia e Re (ND).

Sondazhet e opinionit publik tregojnë se pas disfatës në zgjedhjet për Parlamentin Evropian (PE) më 26 maj, që çoi Tsiprasin në vendimin për zgjedhjet e parakohshme, ai nuk ka mundur të mbyllë diferencën në mes dhe se ai ndjek kundërshtarin e tij 8-11 pikë prapa.

Pritet që Mitsotakis të formojë qeverinë

Nëse zgjedhjet përfundojnë në këtë mënyrë pritet që detyrën për formimin e qeverisë ta marrë përsipër 51 vjeçari Kyriakos Mitsotakis i cili ushtruar detyrën e ministrit të Reformës Administrative në kabinetin e kryeministrit Antonis Samaras në vitin 2013 kur kriza arriti kulmin e saj.

Mitsotakis i cili është vëllai i ish-ministres së Jashtme Dora Bakoyannis dhe djali i ish-kryeministrit Konstandin Mitsotakis një prej emrave kryesorë në politikën e Greqisë kryesisht në vitet e 90-ta, ka mundësi që ai të vijë i vetëm në pushtet me partinë e tij ND.

Tsipras mund të vazhdojë si “lideri i opozitës kryesore”

Në këtë rast, pritet të vazhdojë jetën e tij politike si lider i opozitës kryesore, Tsipras, i cili ka shërbyer si “kryeministri më i ri në vend” për 4 vitet e fundit dhe ka humbur popullaritetin për shkak të politikave ekonomike si dhe marrëveshjes për emrin me Maqedoninë e Veriut.

Nga ana tjetër, partia e aleancës Lëvizja për Ndryshim (KINAL) e cila përbën shtyllën e PASOK-ut, Partia Komuniste Greke (KKE) dhe partia e djathtë “Agimi i Artë” të cilat pësuan humbje në zgjedhjet e PE-së, pritet që në periudhën e re të përfshihen në Parlament.

Po ashtu sipas anketimeve tregohet se në mesin e partive që mund të kalojnë pragun zgjedhor ndodhen edhe Zgjidhja Greke (Ellinki Lisi) një tjetër parti e ekstremit të djathtë e drejtuar nga Kyriakos Velopoulos, si dhe MERA 25 e cila u formua nga Yannis Varoufakis emri i të cili u dëgjua me detyrën e ministrit të Financave në periudhën e SYRIZA-s dhe i cili u nda më pas pas një mosmarrëveshjeje.

Në zgjedhje marrin pjesë edhe 17 kandidatë që ndodhen në listat e partive të ndryshme nga komuniteti turk i Thrakia-s Perëndimore.