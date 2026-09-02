Grenell: Kushtetuta e Kosovës është e qartë, Kuvendi konstituohet brenda 30 ditësh – Janë bërë 50

Richard Grenell, ka reaguar lidhur me situatën aktuale politike, më saktësisht me moskonstituimin e Kuvendit. Grenell, në postimin e tij në ‘’X’’, ka thënë se Kushtetuta e Kosovës është e qartë lidhur me këtë çështje, ku kërkohet që konstituimi i parlamentit të bëhet brenda 30 ditësh. ‘‘Kush në #Kosovë po e mbron Kushtetutën? Kushtetuta është…

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02/09/2026 19:42

Richard Grenell, ka reaguar lidhur me situatën aktuale politike, më saktësisht me moskonstituimin e Kuvendit.

Grenell, në postimin e tij në ‘’X’’, ka thënë se Kushtetuta e Kosovës është e qartë lidhur me këtë çështje, ku kërkohet që konstituimi i parlamentit të bëhet brenda 30 ditësh.

‘‘Kush në #Kosovë po e mbron Kushtetutën?

Kushtetuta është e qartë: Kuvendi duhet të konstituohet brenda 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve. Sot është dita e 50-të’’, ka shkruar ai.

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