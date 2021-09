Grenell: Biden s’e përmendi Kosovën e Serbinë, s’i ka as prioritet

Në një postim në Facebook, Grenell kritikon Bidenin për faktin që siç thotë ai “as nuk e ka përmendur procesin e dialogut në fjalimin e tij në Kombet e B ashkuara”, shkruan lajmi.net.

Sipas tij, për Bidenin as nuk është prioritet partneriteti me Ballkanin.

“Joe Biden dështon që edhe ta përmend dialogun Kosovë-Serbi në fjalimin e tij në Kombet e Bashkuara. Qartë se për këtë Shtëpi të Bardhë partneriteti me Ballkanin nuk është prioritet në asnjë formë”, ka shkruar Grenell. /Lajmi.net/

Joe Biden fails to even mention the Kosovo-Serbia dialogue in his UN speech.

It is clearly not a priority for this White House to partner with the Balkans in any way.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) September 21, 2021