Grand Slam i Baku: Loriana Kuka kalon në çerekfinale Loriana Kuka po vazhdon me paraqitje të mira në Grand Slamin e xhudos që po mbahet në Baku të Azerbajxhanit. Xhudistja kosovar ka kaluar me sukses në çerekfinale në kategorinë deri në 78 kilogramë, shkruan Gazeta Express. Kuka në raundin e dytë e mundi xhudisten nga Guinea, Marie Branser. Në çerekfinale, Loriana do të përballet…