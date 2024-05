​Zanetti: Lukaku na befasoi, por Interi bëri mirë edhe pa të

Nënkryetari i Interit Javier Zanetti i Interit ka folur për momentet nëpër të cilat po kalon skuadra zikaltër.

“Nerazzurrët” kurorëzuan një sezon mbresëlënës 2023-24 me Scudetton e tyre të 20- të, një arritje që u jep atyre të drejtën për të bartur yllin e dytë në fanellë. Pavarësisht largimit të tyre zhgënjyes nga Liga e Kampionëve pas eliminimit nga Atletico Madrid, ishte ende një sezon historik dhe i paharrueshëm për klubin.

Simone Inzaghi dhe Interi tani janë duke u përgatitur për sezonin e ri, ku do të kenë një orar tepër të ngjeshur për shkak të angazhimeve të tyre në Serie A, Kupën e Italisë, Superkupën e Italisë, Ligën e Kampionëve dhe Kupën e Botës për Klube të rinovuar.

Duke folur për “DAZN”, Zanetti fillimisht diskutoi se çfarë i ka mbetur që nga fitorja e Interit në Scudetto.

“Mbi të gjitha lumturia e tifozëve dhe më pas rruga e ndjekur, nga fillimi deri në momentin kur fituam Scudetton. Simone, lojtarët dhe stafi bënë një punë të shkëlqyer. Skuadra është e fortë, por kjo duhej të demonstrohej në fushë. Dhe me personalitet të madh ata treguan se ishin më të fortët.”

Ai u pyet nëse Inzaghi rrezikohej ndonjëherë të shkarkohej.

“Jo nga ana jonë, por ka pasur një moment vështirësie. Jo vetëm për trajnerin, por për të gjithë ne që punojmë në Inter. Rezultatet nuk po vinin, veçanërisht në ligë.”

Zanetti ka reflektuar për humbjen e dhimbshme në finalen e Champions League nga Manchester City sezonin e kaluar.

“Fakti që arritëm në finale ishte tashmë një arritje e madhe. Të gjithë mendonin se Manchester City do të fitonte lehtësisht, por më pas duke parë se si u zhvillua…Zhgënjimi mbetet, ne mund të kishim fituar, por dolëm nga ajo ndeshje me vetëdijen se ishim një ekip i madh që mund të luftonim për objektiva të rëndësishëm.”

Ai foli për ndikimin e Inzaghit në Inter.

“Shumë, ai solli idetë e tij. Skuadra luajti mirë, u argëtua, sepse ai jepte qetësi, qetësi dhe vetëdije për të qenë një ekip i fortë.

Nënkryetari i Interit preku rolin e ri të Hakan Calhanoglu.

“Ai e pranoi këtë sfidë, trajneri i dha shumë besim dhe u ndje si një protagonist i madh. Ai ishte i rëndësishëm jo vetëm në fazën e mbrojtjes, por edhe në sulm”.

Ai ka reflektuar për marrëveshjen për Marcus Thuram.

“Piero Ausilio dhe Baccin, të cilët e kanë ndjekur për një kohë të gjatë, ishin të mirë. Ai kishte një lëndim në gju, ne e prisnim sepse kishim besim të madh tek ai. Kur arrin në një ligë si e jona, nuk është e lehtë të përshtatesh, ai e bëri atë menjëherë. Ai e gjeti këtë ndjenjë me Lautaron që në fillim dhe ishte vendimtar”.

Në fund, Zanetti u kthye në dramën e verës së kaluar me Lukakun.

“Askush nuk e konteston aftësinë e Lukakut, ai u soll shumë mirë me ne. Ne fituam një Scudetto me Antonio Conten dhe ai ishte vendimtar. Pastaj ai zgjodhi të mos qëndronte, ne e morëm parasysh. Askush nuk e priste për shkak të kohës. Nëse ai do ta kishte thënë më parë, strategjia jonë do të kishte qenë ndryshe. Edhe për ne ishte një sfidë e madhe gjetja e një alternative. U krijua një grup njerëzor shumë i rëndësishëm.”