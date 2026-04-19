Grabitje me armë në Slivovë, policia arreston tre të dyshuar dhe sekuestron armë automatike

Tre persona janë arrestuar nga Policia e Kosovës pas një grabitjeje të armatosur të ndodhur në një market në fshatin Slivovë të Ferizajt. Sipas komunikatës, ngjarja ka ndodhur më 19 prill 2026 rreth orës 12:00, kur një person i maskuar dhe i armatosur me armë të gjatë ka hyrë në lokal dhe nën kërcënimin e…

19/04/2026 16:00

Tre persona janë arrestuar nga Policia e Kosovës pas një grabitjeje të armatosur të ndodhur në një market në fshatin Slivovë të Ferizajt.

Sipas komunikatës, ngjarja ka ndodhur më 19 prill 2026 rreth orës 12:00, kur një person i maskuar dhe i armatosur me armë të gjatë ka hyrë në lokal dhe nën kërcënimin e armës ka marrë para nga arka, duke u larguar më pas në drejtim të varrezave të fshatit.

Policia ka reaguar menjëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa pas veprimeve intensive hetimore ka arritur të arrestojë fillimisht një të dyshuar, B.T. (28 vjeç).

“Njësitet reaguese dhe ato të hetimeve kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes. Pas veprimeve intensive hetimore në terren, rreth orës 12:30 kanë arrestuar një person të dyshuar,” thuhet në komunikatë.

Gjatë hetimeve të mëtejme, rreth orës 12:50 është sekuestruar edhe një armë automatike e tipit AK-47, e cila dyshohet se është përdorur në kryerjen e veprës penale.

Më pas, policia ka arrestuar edhe dy persona të tjerë të dyshuar për përfshirje në rast, R.H. (38 vjeç) dhe V.S. (28 vjeç).

Të tre të dyshuarit, pas intervistimit dhe me vendim të prokurorit të shtetit për krime të rënda, janë ndaluar në mbajtje për 48 orë, ndërsa hetimet për rastin po vazhdojnë.

Artikuj të ngjashëm

April 19, 2026

Kosova kryeson Ballkanin për rritjen e investimeve të huaja direkte

April 19, 2026

Dalin pamjet, si nisi zjarri që kaploi gjysmën e pallatit në Tiranë?

April 19, 2026

“Kryeministër për gjynah”, reagimet dhe humori me 16 eurot e Kurtit

April 19, 2026

Trump thotë se negociatorët po shkojnë në Pakistan, i bën thirrje...

April 19, 2026

Jashari e PDK-së: Veprimet e deritanishme të Kurtit, më shumë çojnë...

April 19, 2026

Dy anije kthehen ndërsa paraliza e Hormuzit vazhdon

Lajme të fundit

Kosova kryeson Ballkanin për rritjen e investimeve të huaja direkte

Dalin pamjet, si nisi zjarri që kaploi gjysmën e pallatit në Tiranë?

“Kryeministër për gjynah”, reagimet dhe humori me 16 eurot e Kurtit

Vajzat dardane ngjiten në Ligën A pas suksesit në Lituani