GOOOOOOOOOOOOOOL – Drita ngushton epërsinë, Blerim Krasniqi shënon dhe rikthen shpresën për kualifikim

Sport

26/02/2026 19:16

Drita ka arritur të ngushtoj epërsinë e Celjes.

Skuadra nga Gjilani në minutën e 26-të, me anë të Blerim Krasniqit arriti të tund portën për herë të parë sonte, transmeton lajmi.net.

Rezultati momental është 2:1 në të mirë të Celjes. Kurse, rezultati i përgjithshëm është 5:3.

Golat për Celjen i shënuan Seslar dhe Hrka, në minutat 19 dhe 23.

Drita duhet të shënoi fitore me një gol më së paku një gol epërsi për ta dërguar ndeshjen në vazhdime./lajmi.net/

