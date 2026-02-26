GOOOOOOOOOOOOOOL – Drita ngushton epërsinë, Blerim Krasniqi shënon dhe rikthen shpresën për kualifikim
Sport
Drita ka arritur të ngushtoj epërsinë e Celjes.
Skuadra nga Gjilani në minutën e 26-të, me anë të Blerim Krasniqit arriti të tund portën për herë të parë sonte, transmeton lajmi.net.
Rezultati momental është 2:1 në të mirë të Celjes. Kurse, rezultati i përgjithshëm është 5:3.
Golat për Celjen i shënuan Seslar dhe Hrka, në minutat 19 dhe 23.
Drita duhet të shënoi fitore me një gol më së paku një gol epërsi për ta dërguar ndeshjen në vazhdime./lajmi.net/