GOOOOOOL – Drita shënon golin e dytë, Dabiqaj mban gjallë shpresën për rikthim
Drita ka arritur të ngushtoj përsëri rezultatin kundër Celjes.
Albert Dabiqaj arriti të shënoi pas asistimit të Liridon Balajt në minutën e 51-të, transmeton lajmi.net.
Rezultati momental i ndeshjes është 3:2 në të mirë të sllovenëve. Kurse, rezultati i përgjithshëm është 6:4.
Drita duhet të shënoi fitore me më së paku një gol epërsi për ta dërguar ndeshjen në vazhdime./lajmi.net/