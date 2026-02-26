GOOOOOOL – Drita shënon golin e dytë, Dabiqaj mban gjallë shpresën për rikthim

Sport

26/02/2026 19:59

Drita ka arritur të ngushtoj përsëri rezultatin kundër Celjes.

Albert Dabiqaj arriti të shënoi pas asistimit të Liridon Balajt në minutën e 51-të, transmeton lajmi.net.

Rezultati momental i ndeshjes është 3:2 në të mirë të sllovenëve. Kurse, rezultati i përgjithshëm është 6:4.

Drita duhet të shënoi fitore me më së paku një gol epërsi për ta dërguar ndeshjen në vazhdime./lajmi.net/

