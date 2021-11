Google paralajmëron: 150 aplikacionet e dëmshme që duhet t’i fshini menjëherë nga telefoni

Pavarësisht se çfarë pajisje po përdorni, duhet të jeni në vëzhgim për mashtrimet. Çdo email që merrni, mesazh që ju dërgon dikush ose aplikacion që shkarkoni mund të jetë i rrezikshëm. Ne nuk mund të kalojmë as një javë pa u shfaqur një kërcënim i ri dhe kjo javë është një koleksion i aplikacioneve të dëmshme Android në Google Play, shkruan BM.

Kompania e softuerit të sigurisë kibernetike Avast ka raportuar javët e fundit për një fushatë mashtrimi të quajtur UltimaSMS. Sipas Avast, 151 aplikacione ishin pjesë e fushatës premium scam SMS. Këto aplikacione të rreme Android maskohen si mjete legjitime, nga redaktuesit e fotografive dhe filtrat e kamerës te lojërat dhe skanuesit e kodeve QR, transmeton lajmi.net.

Synimi i tyre është që t’i bëjnë viktimat të regjistrohen për shërbime të shtrenjta SMS. Gjithçka mund të ndodhë sa hap e mbyll sytë. Përpara se ta kuptoni, keni humbur para, të cilat mund të mos jeni në gjendje t’i rekuperoni.

Aplikacione të rreme Android të shkarkuara nga miliona

Nëse instaloni një aplikacion UltimaSMS, ai do të kontrollojë menjëherë vendndodhjen, IMEI dhe numrin e telefonit tuaj për të kuptuar se cilin kod të zonës dhe gjuhë të përdorin për mashtrimin. Kur hapni aplikacionin, do të shihni një ekran në gjuhën tuaj që ju kërkon të shkruani numrin tuaj të telefonit dhe/ose adresën e emailit.

Pasi të shkruani informacionin, aplikacioni do t’ju regjistrojë për një shërbim SMS premium që mund të kushtojë mbi 40 dollarë në muaj. Në këtë pikë, aplikacioni do të shfaqë edhe më shumë opsione abonimi ose thjesht do të ndalojë së funksionuari. Më pas do të tarifoheni çdo javë nga shërbimi i mashtrimit.

Duhet thënë se kjo është një situatë jashtëzakonisht e rrezikshme. Ju mund të mendoni se jeni të sigurt ose jeni shumë të zgjuar për të rënë pas një aplikacioni mashtrimi si ky. Problemi është se kështu mendojnë të gjithë. Këto aplikacione mashtrimi janë një problem i madh që mund të prekë këdo. Sa vëmendje i kushtoni vërtet telefonit tuaj kur shkarkoni dhe instaloni një aplikacion të ri? Sa hap e mbyll sytë, mund të filloni të humbni para nga mashtrimet e rreme të aplikacioneve Android si këto. Është shumë e rëndësishme të qëndroni gjithmonë vigjilentë.

Ja pse njerëzit po shkarkojnë këto aplikacione të rreme Android në Google Play, siç shpjegon Avast:

Aplikacionet e zbuluara janë në thelb identike në strukturë, që do të thotë se e njëjta strukturë bazë e aplikacionit ripërdoret shumë herë. Këto kopje janë maskuar si aplikacione origjinale përmes profileve të aplikacioneve të ndërtuara mirë në Play Store. Profilet shfaqin foto tërheqëse dhe përshkrime tërheqëse të aplikacioneve së bashku me vlerësime të larta. Sidoqoftë, pas një inspektimi më të afërt, ato priren të kenë komente të shumta negative nga përdoruesit që i kanë identifikuar aplikacionet si mashtrime ose kanë rënë pre e mashtrimit.

Për më tepër, aplikacionet e rreme Android po reklamohen në Facebook, Instagram, TikTok dhe platforma të tjera. Këto rrjete të mediave sociale nuk mund të kapin gjithçka, kështu që ju takon juve të vlerësoni rrezikun përpara se të klikoni në një reklamë për një aplikacion tërheqës.

Përdoruesit e pajisjeve Android i kanë shkarkuar tashmë këto aplikacione më shumë se 10.5 milionë herë. Lajmi i mirë është se Google që atëherë ka ndaluar çdo aplikacion që ishte pjesë e kësaj fushate specifike.

Një listë e aplikacioneve të hequra nga Google Play store:

Ultima Keyboard 3D Pro

VideoMixer Editor Pro

FX Animate Editor Pro

Battery Animation Charge 2021

Dynamic HD & 4K Wallpapers

RGB Neon HD Keyboard Background

AppLock X FREE

NewVision Camera

Ultra Camera HD

Wi-Fi Password Unlock

Wi-Fi Around: All Wi-Fi and Hotspots Unlock

Colorful Call Screen & Phone Flash

Waterdrinker Reminder

GT Sports Racing Online

Magic Fonts and Keyboard 2021

All Language Photo and Voice Translator Al

Crime City: Revenge

Reface Ultra

Projector HD/AR Video Editor

LivePhoto Animator

Ludo Masterpiece Online

Mobile Scanner Pro: PDF Scanner App, Scan to PDF

Magic Mix Cut – Super Video Editor

Future Scanner FREE 2021

Pro Video Downloader 2021

AmazeTranslate

Football Masters 2021

New Body Shape Editor

Call Voice Recording 2.0

Pro Tuber Ad Blocker for Video

Fitness Ultimate 2021

Wallpaper XYZ Pro

Ju duhet të kontrolloni listën e plotë të aplikacioneve për t’u siguruar që nuk keni asnjë në telefonin tuaj. Nëse gjeni ndonjë nga aplikacionet nga ajo listë në telefonin tuaj, fshijini ato menjëherë.

Aplikacione të tjera të rrezikshme

Është e vetëkuptueshme që aplikacionet e mashtrimit gjithmonë do të hyjnë në Play Store. Masat mbrojtëse të Google nuk janë aq të sigurta sa në iOS App Store, madje edhe App Store ka problemet e veta. Megjithatë, ne shohim probleme si kjo mjaft rregullisht në Play Store, kështu që përdoruesit e Android duhet të jenë të kujdesshëm. /Lajmi.net/