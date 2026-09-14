Gola pas tërheqjes së Sejdiut: Nuk dështojnë kandidatët, por sistemi dhe kultura politike
Nënkryetari i Kuvendit nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Ardian Gola, ka reaguar pas tërheqjes së kandidaturës së Bekim Sejdiut për president të Kosovës. “Dështimi i dy kandidaturave për president të Kosovës, i një kandidateje për Nobel dhe i një profesori e profesionisti ndërkombëtarisht të dëshmuar, është një ogur i keq. Këto janë pasojat e rënda…
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Nënkryetari i Kuvendit nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Ardian Gola, ka reaguar pas tërheqjes së kandidaturës së Bekim Sejdiut për president të Kosovës.
“Dështimi i dy kandidaturave për president të Kosovës, i një kandidateje për Nobel dhe i një profesori e profesionisti ndërkombëtarisht të dëshmuar, është një ogur i keq. Këto janë pasojat e rënda të një trashëgimie të sëmurë politike, ku terminalet, tenderët, funksionet diplomatike e aksham pazaret prodhojnë bashkëpunim politik më shumë sesa integriteti, kredibiliteti dhe vlera profesionale”, ka shkruar Gola.
Tutje ai ka thënë se sa më i pavarur të jetë kandidati, aq më pak duket se i hyn në punë matematikës së politikës kosovare.
“Kur një sistem politik fillon t’i refuzojë njerëzit e vlefshëm pikërisht sepse nuk i detyrohen askujt, atëherë nuk janë kandidatët ata që dështojnë, por sistemi dhe kultura politike”, përfundoi ai.