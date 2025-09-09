GOL: Spanja U21 në epërsi kundër Kosovës U21
Spanja U21 ka kaluar në epërsi kundër Kosovës U21. Pas një kundërsulmi, Spanja arriti të shënoi gol në minutën e 10-të, transmeton lajmi.net Deri në momentin e golit, ndeshja ishte e barabartë. Kjo lojë po luhet në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë dhe është e vlefshme për fazën kualifikuese për Kampionatin Evropian./lajmi.net/
Sport
Spanja U21 ka kaluar në epërsi kundër Kosovës U21.
Pas një kundërsulmi, Spanja arriti të shënoi gol në minutën e 10-të, transmeton lajmi.net
Deri në momentin e golit, ndeshja ishte e barabartë.
Kjo lojë po luhet në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë dhe është e vlefshme për fazën kualifikuese për Kampionatin Evropian./lajmi.net/