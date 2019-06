Godet me veturë policin amerikan dhe largohet nga vendi i ngjarjes, zyrtari policor shpëton mrekullisht 

Policia ka postuar një pamje nga një kamera e sigurisë ku tregohet se si BMW-ja e ndaluar nga një tjetër polic, sakaq shkëputet nga vendi me shpejtësi dhe merr përpara kolegun e tij në ecje.

Polici, i quajtur Arsenio Caballero, shpëtoi për fat të mirë, pa lëndime serioze.

Policia gjeti BMW-në, por jo drejtuesin problematik. /tema/

TROOPER STRUCK: Scary moment caught on video in Florida. Police are still looking for the BMW driver who plowed into a trooper during a traffic stop. Full story: https://t.co/MsBOpJgbrX pic.twitter.com/HT2c8hSIlz

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) June 5, 2019