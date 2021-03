Gjykata në Ferizaj vendos për babanë rrahu me grushte fytyrës djalin e tij

Sipas gjykatës, pas mbajtjes së seancës dëgjimore dhe analizimit të shkresave të lëndës, gjyqtari i procedurës paraprake, ka vërtetuar se ekziston dyshimi i bazuar mirë, se më 18.03.2021, në shtëpinë e tyre në Ferizaj, me dashje i shkakton lëndim trupor të dëmtuarit-djalit tij të mitur F.D. në atë mënyrë që pas një fjalosje e godet me grushte në fytyrë, pastaj janë rrokullisur shkallëve nga kati i dytë në katin e parë , me ç’ rast i dëmtuari kishte pësuar lëndime të lehta trupore.

“Gjyqtari i procedurës paraprake, kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masës së paraburgimit, e ka aprovuar si të bazuar konform dispozitave të KPPRK-së dhe të njëjtit i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaj. Paraburgimi do të mbahet në Institutin e Forenzikës Psikiatrike në QKUK- Prishtinë. Me këtë rast palët njoftohen se ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtynë ekzekutimin e tij”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/