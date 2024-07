Gjuajti me armë në aheng familjar në Kamenicë, lëndon këmbën dhe dërgohet në burg Ndër vite në Kosovë raste të shumta janë raportuar të të shtënave me armë në ahengje familjare. E siç duket kjo “traditë” po vazhdon ende. Një rast i ngjashëm u raportua mbrëmë në rajonin e Kamenicës. Policia ka arrestuar një person të dyshimtë, pasi që i njëjti në një aheng familjar ka shtënë me armë…