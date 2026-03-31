Gjoshi: Presidentja të mos vonojë emërimin e anëtarit të PDK-së në KQZ
Partia Demokratike e Kosovës i ka bërë thirrje presidentes, Vjosa Osmani, që pa humbur kohë ta emërojë anëtarin e dytë të PDK-së në KQZ, Rashit Qalaj. Kërkesa e PDK-së vjen pas vendimit te Gjykates Kushtetuese e cila shpalli të papranueshme kërkesën e presidentes Osmani për sqarimin lidhur me çështjen e emërimit të anëtarëve të KQZ-së.
Sekretari për Anëtarësi dhe Financa në PDK, Betim Gjoshi, tha për RTV21 se kërkesa e Osmanit në Kushtetuese ka qenë e panevojshme meqë ndarja e mandateve në KQZ është më se e qartë.
“Kërkesa e presidentes Osmani ka qenë e panevojshme, në vitin 2021 për njëjtën çështje i është drejtuar gjykatës dhe ka pasur pegjigje si dhe ka qenë e panevojshme edhe për shkak të konfigurimit të kuvendit i cili përafërisht ngjashëm si 2021 VV kishte 58 sot 57 PDK kishte 19 sot ka 22 edhe Osmani në atë kohë na kishte dhënë dy mandate neve dy VV-së ashtu siç e thotë edhe kushtetuta. Ne presim qe ajo sa më shpejtë ta emëroj anëtarin PDK z. Qalaj i cili i plotëson të gjitha kriteret…Nëse shikojmë praktikën deri më tani dhe lexojmë kushetutën drejt, mandati i takon PDK-së. Nuk ndahen mandatet në baza të asaj se sa mandate ke në Kuvend por ndahen duke marrë përbazë nenin 139 kushteutës dhe Ligjin për zgjedhjet dhe presim që znj Osmani, i bëjmë thirrje që sot pa humbur kohë ta emëroj anëtarin e PDK-së”, tha Gjoshi për RTV21.