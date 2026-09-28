Gjini zbulon ftesën e Kurtit: Më dërgoi SMS, nuk shoh seriozitet – as qëllim të mirë
Kreu i Aleancës, Ardian Gjini, ka bërë të ditur se ka pranuar një mesazh nga kryeministri Albin Kurti, për një takim lidhur me situatën politike në vend. Gjini tha se mesazhin e ka pranuar para dy-tre ditësh, derisa shprehu dyshime për qëllimin e ftesës. “E kam marrë një SMS në të cilin është kërkuar me…
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Kreu i Aleancës, Ardian Gjini, ka bërë të ditur se ka pranuar një mesazh nga kryeministri Albin Kurti, për një takim lidhur me situatën politike në vend.
Gjini tha se mesazhin e ka pranuar para dy-tre ditësh, derisa shprehu dyshime për qëllimin e ftesës.
“E kam marrë një SMS në të cilin është kërkuar me u taku edhe me folë për veprimet strategjike. Para dy-tri ditësh. Zakonisht nuk i flas këto sende, po s’kam qysh mos me i fol, ai vet e ka dërguar SMS-in, nuk shoh fare asnjë seriozitet as qëllim të mirë. Asgjë nuk shoh”, tha Gjini në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova.
Sipas tij, ftesa e Kurtit mund të jetë pjesë e një përpjekjeje për të arritur deri te fajësimi.
“Vetëm është lojë për me mbërri deri te fajësimi”.
Gjini u shpreh se Aleanca nuk mund të fajësohet për situatën aktuale politike, pasi nuk është në pozitë për të përcaktuar nëse vendi shkon në zgjedhje.
“Aleancën nuk mundet me u fajësu për shkak se në këtë fazë, paradoksalisht, ne nuk jemi ata që as i shpallim zgjedhjet, as e ndalim shpalljen e zgjedhjeve. Ne kishim dashur me qenë krejt ndryshe, edhe ka me qenë ndryshe shumë shpejt, por në këtë moment nuk mundet me u fajësu Aleanca”, tha Gjini.