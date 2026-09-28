Përfundon protesta në Prishtinë kundër vendimit për ish-krerët e UÇK-së

Ka përfunduar protesta e mbajtur sonte në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, e organizuar kundër vendimit të Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Protesta nisi rreth orës 21:00 me moton “Jo në emrin tim”, ndërsa në të morën pjesë një numër i madh qytetarësh. Programi u hap me “Betimin e Ushtarit”, të cilin…

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28/09/2026 22:30

Ka përfunduar protesta e mbajtur sonte në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, e organizuar kundër vendimit të Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

Protesta nisi rreth orës 21:00 me moton “Jo në emrin tim”, ndërsa në të morën pjesë një numër i madh qytetarësh.

Programi u hap me “Betimin e Ushtarit”, të cilin e bëri veterani i UÇK-së, Bekim Juniku. Ai më pas ndau me të pranishmit edhe dëshminë e tij personale.

Në mesin e të pranishmëve ishin organizatori i protestës, Çlirim Haziri, gazetarja nga Shqipëria, Denada Kola, si dhe aktori Kushtrim Sheremeti.

Gjatë protestës u shfaq edhe videoja “Rrëfimi i ushtarit”, ndërsa Luan Jahiri interpretoi një pjesë kushtuar Epopesë së Jezercit dhe një këngë ushtarake.

Protesta u përmbyll me aksionin simbolik “Një minutë heshtje për drejtësinë”.

Pas përfundimit të programit, protestuesit u shpërndanë nga sheshi “Skënderbeu”, duke shënuar kështu përfundimin e protestës së sotme.

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