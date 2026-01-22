Gjermania po e shqyrton bojkotimin e Kupës së Botës 2026 për shkak të Trumpit
Sport
Pesë muaj para fillimit të Kupës së Botës 2026, FIFA po e ndjek me shqetësim një sfidë të papritur. Një propozim nga një politikan gjerman kërcënon të rrezikojë ngjarjen më të madhe në historinë e futbollit: 48 ekipe, tre vende pritëse – Shtetet e Bashkuara, Meksika dhe Kanadaja, dhe një polemikë që vazhdon të përshkallëzohet.
Donald Trump, i cili është rikthyer në Shtëpinë e Bardhë, ka shkaktuar polemika duke përsëritur qëllimin e tij për ta aneksuar Grenlandën. Ideja, e paraqitur si një çështje “sigurie kombëtare”, ka ngritur alarm në Evropë dhe ka provokuar zemërim nga Danimarka, Bashkimi Evropian dhe NATO.
Nga Gjermania, përgjigja erdhi nga Jurgen Hardt, një anëtar i Bashkimit Kristian Demokrat dhe një aleat i ngushtë i Kancelarit Friedrich Merz. Në një intervistë me Bild, politikani la të kuptohej një masë që do ta vinte FIFA-n në një pozicion të vështirë.
“Anulimi i turneut do të konsiderohej vetëm si zgjidhja e fundit për ta bindur Presidentin Trump të rishqyrtojë çështjen e Grenlandës”, ka thënë ai.
Hardt ende shpreson për një zgjidhje diplomatike, por ai nuk e ka përjashtuar presionin simbolik të një bojkoti. Kërcënimi është i rëndësishëm: Gjermania, kampione bote katër herë (1954, 1974, 1990 dhe 2014), është një nga ekipet kombëtare më ikonike në botë dhe një element kyç në suksesin sportiv dhe ekonomik të turneut. Mungesa e saj do të përfaqësonte një goditje shumëmilionëshe për FIFA-n dhe vendet pritëse.
Duke parë drejt së ardhmes
Megjithatë, konflikti shkon përtej futbollit. Administrata Trump ka vendosur tarifa prej 10% për tetë vende evropiane – përfshirë Gjermaninë, Francën dhe Danimarkën, për kundërshtimin e tyre ndaj planit të Grenlandës, duke nxitur tensione diplomatike që po përshkallëzohen çdo ditë.
Këtij skenari i shtohet edhe klima e brendshme në Shtetet e Bashkuara, e shënuar nga bastisje ndaj emigrantëve, protesta dhe një qeveri e përfshirë në konflikt ndërkombëtar. Megjithatë, vendi po përgatitet të presë festën e madhe të futbollit këtë verë. Për momentin, topi mbetet në fushën politike. Por nëse Berlini e përmbush kërcënimin e tij, Kupa e Botës 2026 mund të humbasë një nga gjigantët e saj para se të fillojë turneu.
Debati është i hapur
Ndër zërat që kanë hyrë në debat, ai që bie në sy është ai i personalitetit gjithmonë të pranishëm të medias, Piers Morgan, gazetar britanik dhe mik personal i presidentit të SHBA-së. Pavarësisht marrëdhënies së tij të ngushtë me Trump, Morgan bëri një deklaratë të guximshme me një propozim shpërthyes.
“Ndoshta Anglia, Franca, Spanja, Gjermania, Portugalia, Holanda, Norvegjia dhe Italia duhet të pezullojnë pjesëmarrjen e tyre në Kupën e Botës ndërsa vazhdojnë negociatat për tarifat me Presidentin Trump? Tërheqja e 8 nga 10 favoritët mund të ngjallë interes”, shkroi Morgan në një postim në rrjetet e tij sociale.
Një reflektim që tingëllonte më shumë si një provokim sesa thjesht spekulim, por që ngriti një mundësi shqetësuese: një Kupë Bote pa fuqitë e mëdha evropiane.
Ideja e bojkotit nuk është e re. Në javët e fundit, figura të futbollit gjerman dhe trajneri veteran Claude Le Roy, duke folur nga Afrika, kanë bërë deklarata të ngjashme.
Për momentin, të gjitha mbeten spekulime, por skenari do të ishte një ngjarje sizmike për organizatën. FIFA, me Gianni Infantinon në krye dhe një mbështetës të njohur të Trump, do të përballej me një dilemë me përmasa të mëdha nëse këto kërcënime do të përshkallëzoheshin nga thjesht fjalë në veprime.